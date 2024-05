Razer Atheris: mouse wireless da Gaming con doppia connessione (31€)

Hai deciso di acquistare un mouse wireless da gaming ma non sai quale scegliere tra tanti disponibili? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione davvero interessantissima. In questo momento su Amazon puoi acquistare Razer Atheris a soli 31,79 euro, invece che 59,99 euro.

Sull’ultimo prezzo più basso c’è uno sconto del 5% ma considerando il prezzo di listino stiamo parlando di uno sconto del 47% e dunque adesso puoi risparmiare più di 28 euro sul totale. Con questo mouse potrai giocare ai tuoi titoli preferiti senza perdere un colpo e vedrai una notevole differenza nelle tue prestazioni.

Razer Atheris: il mouse wireless definitivo

Sicuramente a un prezzo così basso il mouse wireless da gaming Razer Atheris è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Ha un design ergonomico che ti permette di sentire molto meno la fatica anche dopo ore e ore di gioco. È dotato inoltre di pulsanti anche sul lato sinistro dove appoggi il pollice garantendoti scorciatoie per azioni veloci.

Gode di un sensore ottico da 7.200 DPI per una precisione incredibile e può scorrere tranquillamente su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino. La connessione è affidabile e potrai scegliere di connetterlo in modalità wireless con il suo ricevitore o in modalità Bluetooth. Ultima cosa, non meno importante, la batteria che dura 280 ore prima di doverlo ricaricare.

Fai alla svelta perché è un’occasione più unica che rara. Dunque prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Razer Atheris a soli 31,79 euro, invece che 59,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochissimi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.