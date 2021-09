Facebook ha presentato poche ore fa il suo nuovo indossabile, i Ray-Ban Stories, progettati in collaborazione con il noto brand di occhiali e il produttore di lenti Essilor Luxottica.

Ray-Ban Stories: dettagli e prezzo

Durante la presentazione degli occhiali intelligenti, l'azienda di Mark Zuckerberg ha ovviamente voluto giocare la carta all-in-one.

Immaginato come un dispositivo connesso multiuso, i nuovi Ray-Ban Stories presentano un doppio sensore fotografico in grado di scattare foto a 5 Mpx e girare video di 30 secondi. L'indossabile è anche dotato di altoparlanti integrati che permetteranno all'utente di effettuare chiamate audio e video. Tuttavia, non è noto se sarà possibile ascoltare musica, anche se il brand promette ben tre giorni di autonomia grazie ad una custodia di ricarica.

Il dispositivo – che può essere attivato tramite il pulsante di registrazione situato sul supporto o tramite comandi vocali dall'assistente di Facebook – arriverà innanzitutto nel mercato degli Stati Uniti e, successivamente, in Australia, Canada, Irlanda, Italia e Regno Unito.

Il costo dei Ray-Ban Stories di Facebook parte da circa 250 euro; disponibili in oltre 20 diverse combinazioni di colori, gli utenti potranno anche personalizzarli con lenti chiare, da sole e correttive.

Nel corso dell'annuncio, non sorprende che Facebook abbia parlato della privacy: oltre a promettere la totale assenza di pubblicità, l'azienda ha rassicurato i propri utenti sullo spinoso tema della riservatezza. In buona sostanza, un interruttore bloccherà fisicamente le telecamere e non sarà possibile scattare foto all'insaputa dell'interlocutore, dato che una luce LED sul dispositivo funge da indicatore luminoso in caso di registrazione.

