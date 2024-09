Ray-Ban Stories, occhiali che registrano: l'alternativa economica su Amazon

Uno dei prodotti tech più chiacchierati delle ultime ore è il particolarissimo paio di occhiali da sole connesso di Ray-Ban, storico brand, che dimostra evidentemente di riuscire a seguire l’evoluzione del settore. I suoi Stories (o “Meta”, se ci si riferisce al nuovo modello) sono a tutti gli effetti un wearable connesso allo smartphone. Semplicemente indossandoli, l’utente ha a disposizione un sistema audio per ascoltare musica ed effettuare telefonate oltre a una videocamera in grado di riprendere con ottima risoluzione, realizzando foto e video pronti per essere condivisi sui social.

Il motivo della loro improvvisa dose extra di popolarità non è legato al loro lancio ufficiale, sono infatti disponibili in commercio già da un po’. Il wearable è al centro dell’attenzione perché fra i protagonisti di una vicenda abbastanza complessa, che non è necessario trattare in questo articolo.

Quello che approfondiremo adesso è la possibilità di avere un prodotto simile per caratteristiche, naturalmente di qualità meno elevata, ma decisamente più economico. Infatti, gli occhiali da sole smart di Ray-Ban non sono esattamente un prodotto a basso prezzo: sul sito ufficiale, si parte da 329€. Si può provare qualcosa di simile, spendendo meno? Evidentemente, si.

Ray-Ban Stories: l’alternativa economica

Dando un’occhiata su Amazon, il modello che abbiamo trovato, con caratteristiche simili sotto il punto di vista della registrazione video, ma molto più economico, è questo paio di occhiali da vista e non da sole. Sotto certi aspetti è anche meglio, considerando che è più semplice utilizzarli in ambienti interni.

Il wearable è dotato di una videocamera e di un microfono, entrambi integrati, che permettono di registrare video in FHD e di scattare anche fotografie. La presenza slot per microSD – da acquistare a parte – permette di evitare anche l’abbinamento con lo smartphone: viene tutto registrato su memoria esterna. Dopodiché, il materiale può essere scaricato su smartphone, tablet o PC e gestito a piacimento.

Dotato di batteria ricaricabile, si gestisce esattamente come se fosse uno smartwatch: quando è scarico, è possibile effettuare la ricarica direttamente tramite il cavo in dotazione.

Naturalmente, come ampiamente anticipato, non è un prodotto con le stesse identiche caratteristiche di Ray-Ban Stories. Tuttavia, è parecchio più economico. Infatti, da Amazon è possibile portarlo a casa a 65,59€ appena con spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Un buon compromesso fra qualità e prezzo, che permette di togliersi lo sfizio di provare gli occhiali smart, senza investire grandi cifre.

Attenzione all’utilizzo in generale di questo tipo di wearable: qualsiasi sia la marca o il modello, è bene stare attenti. Il rischio di violare la privacy altrui è concreto. Pertanto, è importante usare il buon senso, evitando possibili conseguenze legali.