Rasoio 3 in 1 per capelli, barba, naso e orecchie: prezzo SHOCK (15€)

Con questa ottima offerta Amazon hai la possibilità di portare a casa un rasoio ricaricabile 3 in 1, che risulterà perfetto per tenere in ordine la barba, i capelli e anche per rifinire parti come il naso e le orecchie.

Completando adesso l’ordine, puoi prendere il kit completo di accessori a 15,99€ appena con spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto molto interessante sotto il punto di vista del design, perché particolarmente elegante. Naturalmente, a fartelo apprezzare saranno le sue capacità e anche la sua versatilità. Infatti, cambiando l’accessorio in un attimo può diventare lo strumento ideale per regolare la barba, ma anche quello perfetto per tagliare i capelli di diversa lunghezza. Potrai scegliere la tua lunghezza preferita dai 3 ai 12 millimetri (passando per 4 taglie in totale) semplicemente montando il pettinino apposito.

Come anticipato in apertura, si tratta anche dell’accessorio perfetto per eliminare la peluria in eccesso nel naso e intorno alle orecchie. La batteria integrata ricaricabile ti consente il pieno utilizzo senza il vincolo dei cavi e non manca nemmeno un sistema di ricarica super veloce.

Utilizzalo asciutto, ma non preoccuparti dell’acqua: resiste perfettamente al contatto con la stessa, come assicurato dalla presenza della certificazione IPX6. Approfitta adesso di questa ottima occasione Amazon a tempo limitato e completa velocemente il tuo ordine per prendere il tuo rasoio elettrico 3 in 1 a 15,99€ appena. Godi anche di spedizioni assolutamente veloci e senza il minimo costo aggiuntivo, se sei iscritto ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.