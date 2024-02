RaiPlay: guarda il servizio in streaming con PrivateVPN

Se guardi il servizio streaming RaiPlay da casa e vuoi vederlo anche quando sei in viaggio, questa Virtual Private Network può fare al caso tuo. Questa soluzione oltre a sbloccare i contenuti ti permette di navigare ONLINE in completa sicurezza e da 10 device in simultanea.

In queste settimane, inoltre, PrivateVPN è disponibile ad un prezzo folle! Stiamo parlando di appena 2,08 euro mensili per il piano annuale con ben 24 mesi extra in regalo. In pratica, puoi abbonarti a questa VPN con uno sconto dell’85%.

Tale promozione è stata più volto prorogata anche dopo il Black Friday e non sappiamo per quanto ancora sarà disponibile.

RaiPlay con PrivateVPN: scopri come sbloccare i tuoi contenuti preferiti

Con PrivateVPN puoi navigare in completa sicurezza e senza blocchi anche da Paesi dove sono presenti dei blocchi governativi su determinati siti web come la Cina o l’Iran.

Grazie alla funzione IP Cloaking puoi sostituire la tua posizione con quella del server VPN a cui sei connesso. In questo modo puoi accedere ai cataloghi streaming di quel determinato Paese oppure effettuare acquisti su un sito altrimenti non accessibile.

La crittografia di grado militare a 2048-bit con tecnologia AES-256 ti permette di utilizzare Wi-Fi libere e hotspot Wi-Fi evitando l’intromissione di hacker e malintenzionati pronti a rubare la vostra identità. Con un unico prodotto, dunque, puoi avere una protezione anche dai virus e dai fastidiosi phishing. Inoltre, quest’azienda svedese ha delle severe e chiare regole che impediscono la conservazione dei tuoi dati sui server. Il governo svedese, infatti, è attentissimo alla privacy.

PrivateVPN è disponibile per una miriade di dispositivi sia mobile che fissi. Puoi scaricare la tua VPN preferita su PC Mac, Windows o Linux ma anche su dispositivi Android e iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.