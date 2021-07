Se il mondo di Tom Clancy ti ha sempre appassionato, Rainbow Six Siege è un acquisto obbligatorio, soprattutto a questo prezzo. In promozione su Amazon costa soli 19,98€. Acquistandolo, quindi, risparmi non solo risparmi una decina di euro ma ti porti a casa la Deluxe Edition.

Rainbow Six Siege Deluce Edition: cos'ha di speciale

Disponibile nella sua versione fisica, questa promozione è dedicata a te se a casa possiedi una Standard Edition di PlayStation 5 ossia quella in cui puoi inserire i CD in copia fisica.

Rainbow Six Siege è un amatissimo sopratutto multigiocatore. Da anni un capo saldo del mondo PlayStaion, ora hai la possibilità di scoprirlo godendo di tutto e di più. In che senso? Beh, grazie alla Deluxe Edition accedi a tutte le mappe, al gioco completo e puoi vestire i panni dei tuoi operatori preferiti, sia dell'anno 1 che dell'anno 2.

Forma una squadra vincente per vincere ogni match e guadagnare una reputazione di alto livello. Inoltre vivi un'esperienza sempre nuova visto che questo gioco è in continua espansione e cambia nel tempo per offrirti un gameplay innovativo.

Metti a punto, infine, tattiche uniche e utilizza le specialità degli operatori a tuo piacimento e puro vantaggio per primeggiare.

Acquista subito la tua copia di Rainbow Six Siege Deluxe Edition in versione fisica per PlayStation 5 su Amazon a soli 19,98€. Acquistandolo oggi hai l'opportunità di riceverlo gratuitamente e in tempo rapidi. In più le spedizioni sono sempre gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard. Cosa aspetti? Diventa un operatore anche tu.

