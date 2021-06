Rainbow Six Siege ha ricevuto un aggiornamento che abilita il DLSS, la tecnologia NVIDIA riesce a migliorare sensibilmente le prestazioni del gioco in 4K, con un incremento di FPS del 50%.

Il produttore di GPU ha pubblicato un video che mostra all'opera il DLSS su alcun sequenze di gameplay in 4K di Rainbow Six Siege, attivando la nuova funzione si evidenzia un consistente incrmento di framerate. È importante segnalare che l'attivazione del DLSS è legata alla versione Vulkan del gioco, per accedervi basta selezionare questa opzione al momento dell'avvio del gioco, sia su Steam che su Ubisoft Connect (il nuovo Uplay).

Il Deep Learning Super Sampling è un algoritmo sviluppato da NVIDIA che sfrutta l'intelligenza artificiale e la potenza di calcolo delle schede video RTX, per aumentare la risoluzione delle immagini senza gravare sui componenti hardware. Questa operazione si traduce in un sostanziale aumento di FPS, grazie ad un processo di upscaling.

Osservando il grafico è possibile confrontare le performance di R6 con e senza DLSS, l'incremento prestazionale è notevole sia con le GPU appena annunciate – come RTX 3070 e 3080 Ti – che con schede più datate come la RTX 2060.

