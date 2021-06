Il catalogo di Google Stadia continua ad espandersi, dal 30 giugno arriva anche Rainbow Six: Siege. Lo sparatutto competitivo targato Ubisoft fa il suo debutto sulla piattaforma di game streming in occasione dell'operazione North Star, la stagione 2 del sesto anno di attività del celebre FPS.

Fin dal day-one, la versione Stadia di Rainbow Six: Siege supporterà il cross-play con PC e Amazon Luna, sarà quindi possibile giocare con amici e avversari connessi da piattaforme differenti. Le versioni PC e cloud condivideranno i medesimi account e i relativi salvataggi e progressi di gioco, consentendo ai giocatori di passare da una piattaforma all'altra mantenendo la propria sessione di gioco.

La seconda stagione dell'anno 6 di R6 introduce l'operatrice difensiva Thunderbird, dotata del gadget speciale Kòna, una stazione medica in grado di curare gli alleati all'interno del proprio raggio d'azione. Gli operatori colpiti dai dardi ricevono un boost di PS o – in caso siano atterra – vengono rianimati in automatico.

L'arrivo di Rainbow Six: Siege su Google Stadia dimostra la cieca fiducia di Ubisoft nei confronti del suosparatutto tattico, che a distanza di 6 anni dalla prima versione, continua a far parlare di sé con milioni di giocatori in tutto il mondo e un circuito competitivo ben consolidato.

Videogames