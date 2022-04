Rainbow Six Mobile per iOS e Android ufficiale: come iscriversi alla beta

Ubisoft ha annunciato ufficialmente Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, confermando le indiscrezioni delle scorse settimane. La nuova versione dello sparatutto tattico sarà totalmente free-to-play ed è in arrivo per dispositivi iOS e Android tramite App Store e Google Play.

Realizzato da un nuovo team interno di Ubisoft Montreal, il gioco punta ad offrire la stessa esperienza vista in Tom Clancy's Rainbow Six Siege, con gameplay tattico che incontra l'azione adrenalinica. Troveremo incontri 5v5 PvP nella modalità principale: Assalitori contro Difensori. È già adesso possibile iscriversi alla beta in arrivo, di seguito ti spieghiamo come fare.

Rainbow Six Mobile per iOS e Android: come si gioca e come iscriversi alla beta

Per provare a partecipare alla beta di Rainbow Six Mobile per iOS e Android non devi fare altro che iscriverti all'indirizzo ufficiale che trovi su rainbow6mobile.com. Qui potrai cliccare su “Registrati” per provare a partecipare alla prossima e alle future versioni beta che ci saranno per testare in anteprima il gioco.

Per il resto, la modalità Assalitori contro Difensori di cui si parlava prima vedrà due squadre divise in cinque giocatori ciascuna. Gli Assalitori potranno contare su droni da esplorazione per raccogliere informazioni e irrompere strategicamente attraverso muri, soffitti e pavimenti distruttibili. Dall'altra parte, i Difensori, dovranno essere in grado di barricare tutte le entrate, usare telecamere-spia e trappole per rendere sicura la loro posizione.

Si potrà scegliere tra una serie di Operatori altamente specializzati provenienti dall'universo di Rainbow Six, ognuno con armi, abilità e gadget unici. Troveremo alcune mappe iconiche di Rainbow Six Siege, come Banca e Confine, che potremo giocare anche in modalità PvP come Area Sicura e Bomba.

Sviluppato e pensato appositamente per smartphone iOS e Android, Rainbow Six Mobile promette di avere l'esperienza tipica della serie ovunque si voglia. Ulteriori informazioni sono previste nelle prossime settimane.