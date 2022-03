Rainbow Six Siege Mobile su iOS e Android: annuncio imminente?

Ubisoft presenterà Rainbow Six Siege Mobile per iOS e Android il 6 aprile 2022. A riferirlo è il giornalista e insider Tom Henderson in un articolo pubblicato su Exputer.com, il quale spiega che il gioco è stato sviluppato con la collaborazione di WeGame (Tencent) e farà il suo debutto in quella data accompagnato da un primo trailer e una copertura da parte della stampa.

Rainbow Six Siege Mobile per iOS e Android: cosa sappiamo al momento sul gioco

Come spiega lo stesso Henderson, le voci su una versione mobile del celebre sparatutto tattico online hanno iniziato a circolare lo scorso anno, quando Ubisoft Halifax aveva inviato un sondaggio rivolto ai giocatori iOS e Android su quanto fossero ferrati con Rainbow Six Siege. Nella giornata di ieri, Tencent ha citato un progetto con Ubisoft nella presentazione dei suoi ultimi utili trimestrali, suggerendo che il lancio dovrebbe avvenire nel 2023.

Sebbene al momento non ci siano ovviamente dettagli ufficiali, pare che Rainbow Six Siege Mobile seguirà lo schema tipico di produzioni di questo genere. Quindi, i partecipanti avranno accesso al gioco a seconda della regione di loro provenienza, con qualche limite maggiore nelle prime fasi per testare al meglio i server di gioco.

Secondo una fonte, pare si tratti di un progetto veramente ambizioso, qualcosa di enorme per il mercato mobile e che verrà inevitabilmente amata parecchio dai fan del gioco originale.

Rainbow Six Siege è stato lanciato per la prima volta nel 2015 e, dopo un inizio difficile, è riuscito a risollevarsi con una sapiente gestione post-lancio che ha permesso ad Ubisoft di annunciare, nel dicembre 2020, il raggiungimento di oltre 70 milioni di giocatori tra tutte le piattaforme.

La collaborazione con Tencent che permetterà di far debuttare questo titolo anche su mobile va vista però più ad ampio spettro: nei prossimi anni è previsto l'arrivo su iOS e Android anche per i franchise di Assassin's Creed e The Division, a ulteriore testimonianza di quanto Ubisoft sia attenta nei confronti di questo mercato emergente.