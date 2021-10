Rainbow Six Extraction: finalmente abbiamo la data di uscita

Ubisoft ha svelato la data di uscita di Rainbow Six Extraction, l'atteso spin-off di Siege – recentemente rinviato al 2022 – è oggetto di un nuovo post sul sito ufficiale dello sviluppatore.

L'articolo annuncia la data di lancio del nuovo titolo FPS, fissandola al prossimo 20 gennaio 2022, non sappiamo se si tratti di un errore o di un'informazione semplicemente non ancora annunciata, in tal caso potrebbe arrivare presto un comunicato ufficiale da parte di Ubisoft.

La nuova avventura cooperativa targata Tom Clancy's è pronta a fare il suo debutto su PC, su console di nuova e vecchia generazione e in streaminig su Google Stadia. Il giocatore veste i panni di un operatore della squadra speciale Rainbow Six, intenta a debellare un'agressiva invasione aliena a suon di armi da fuoco e gadget di ogni genere.

Protagonista di un dettagliato video di presentazione, Rainbow Six Extraction fonda il suo gameplay sullo shooting e sul movement system del noto FPS competitivo Rainbow Six: Siege, prendendo in prestito diversi operatori e gadget specali.

Non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale da parte di Ubisoft, per conoscere con certezza la data di uscita del nuovo Rainbow Six Extraction.