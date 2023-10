Railway Empire per Nintendo Switch scontato del 63% su Amazon (solo 14€)

Siete appassionati di treni e sognate di avere un impero ferroviario tutto vostro? Allora dovreste assolutamente giocare a Railway Empire. Se poi possedete pure un Nintendo Switch, allora correte su Amazon ad acquistare il gioco a soli 14,98 euro grazie allo sconto del 63% sul prezzo di listino. Il prezzo finale è talmente basso che sembra un errore.

Railway Empire: come diventare magnati ferroviari divertendosi

In Railway Empire, dovrete creare una rete ferroviaria elaborata e di ampio respiro, acquistare oltre 40 treni diversi modellati in modo straordinario e costruire stazioni ferroviarie, edifici per la manutenzione, fabbriche e attrazioni turistiche per mantenere la vostra rete di viaggi in vantaggio sulla concorrenza. Dovrete anche assumere e gestire la forza lavoro se volete garantire un servizio ferroviario efficiente, sviluppando al tempo stesso oltre 300 tecnologie che vanno dai miglioramenti meccanici dei treni stessi alle infrastrutture del posto di lavoro e ai servizi avanzati man mano che si procede attraverso cinque epoche di innovazioni tecnologiche.

Tuttavia la concorrenza non dorme mai, e per mantenere la vostra attività sulla buona strada dovrete sopravvivere contro tre magnati rivali. Per arrivare in cima potreste dover ricorrere a tattiche spietate e sabotare i vostri avversari con incursioni e spionaggio industriale. La versione di Railway Empire in questione include i DLC Mexico, The Great Lakes e Crossing the Andes.

Cosa state aspettando? Ideate e costruite il vostro impero ferroviario con Railway Empire per Nintendo Switch a soli 14,98 euro grazie allo sconto del 63% sul prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

