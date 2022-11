Radio, sveglia e caricabatteria wireless: tutto in uno a POCHISSIMO

Ecco un dispositivo geniale che ti permetterà di risparmiare spazio e avere sul tuo comodino tutto quello che ti serve. Metti subito nel tuo carrello la radiosveglia iToma a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon.

Con questa radiosveglia potrai fare una marea di cose con un solo dispositivo dal design moderno. Possiede un display digitale da 1,4 pollici che ti permetterà di vedere l’ora anche di notte. Funziona come radio per ascoltare la tua musica, come caricabatterie wireless da 15W e ha anche una porta USB per una ricarica standard.

Questo dispositivo fa praticamente tutto, gli manca solo di fare il caffè. Inoltre potrai beneficiare del coupon che ti farà risparmiare 10 euro. Non perdere altro tempo, vai subito su Amazon e acquista la tua radiosveglia iToma a soli 39,99 euro. Ordinala oggi e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Radiosveglia iToma: 4 in 1 spettacolare a un prezzo wow

Potrai regolare la luminosità del display a LED in 3 modi diversi, per avere la giusta illuminazione, in base alle tue esigenze. Ascolta la stazione radio che preferisci scegliendo tra le 20 preimpostate. Oppure collega il tuo dispositivo tramite Bluetooth e scegli la musica che vuoi da lì.

Imposta il timer con due allarmi in modo da essere sicuro di non addormentarti. Scegli se svegliarti con un cicalino che aumenta gradualmente il volume oppure con la tua stazione radio preferita. Decidi la visualizzazione sul display in quattro modalità per avere esattamente ciò che ti serve. Appoggia il tuo smartphone compatibile sulla parte superiore per una ricarica wireless. Oppure usa l’uscita USB per una ricarica standard. Questa radiosveglia occupa poco spazio e ti garantirà un risultato eccezionale.

Un acquisto geniale, sicuramente da non perdere. Metti subito nel tuo carrello la radiosveglia iToma a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon.

