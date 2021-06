OPPO Italia e Plastic Free uniscono le forze e ufficializzano una partnership in occasione del World Environment Day, che si terrà il prossimo 5 giugno. Non solo il colosso cinese conferma la sua attenzione all'ambiente, ma decide di farlo in modo assai concreto: in 5 città italiane dipendenti dell'azienda e volontari raccoglieranno la plastica materialmente.

World Environment Day: OPPO Italia e Plastic Free insieme

L'appuntamento è per il 5 giugno in una delle 5 città scelte per la raccolta della plastica:

Se lo desideri, informandoti sulle rispettive pagine dell'evento, potrai unirti fisicamente anche tu alla raccolta della plastica, mentre esplori le 5 meravigliose città che ospiteranno l'iniziativa. Tutto quello che devi fare è compilare il modulo che troverai online e poi aggregarti alla manifestazione, che avrà luogo dalle ore 9.30 alle 12.30.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato così l'interessante evento opportunità:

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con una realtà giovane e affermata sul territorio nazionale come Plastic Free Odv Onlus, in occasione del World Environment Day. La protezione ambientale e la sostenibilità rappresentano infatti degli obiettivi fondamentali per OPPO, che già da tempo ha intrapreso diverse iniziative durature e concrete per promuove un impatto positivo sul nostro Pianeta.”

