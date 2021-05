Rabona Mobile ha deciso di rendere disponibile la sua nuova promozione Trivela a meno di 5 euro al mese.

Rabona Trivela: i dettagli

La Trivela di Rabona Mobile gode di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti sempre verso tutti e 33 Giga di traffico internet in 4G a soli 4,99 euro ogni mese. Rabona Mobile è un virtuale che utilizza le infrastrutture di Vodafone in 4G e nello specifico offre una connessione fino a 60 Mbps in download e di 30 Mbps in upload.

Questa nuova tariffa è disponibile sia per nuove utenze che over passaggi da altri operatori. Il traffico internet utilizzabile in roaming è pari a circa 2,8 Giga, mentre, la soglia di minuti e SMS è disponibile senza limitazioni.

Inoltre, come ogni tariffa di Rabona anche questa denominata Trivela non possiede nessun vincolo di permanenza contrattuale.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc’anzi ha un contributo di attivazione pari a 5 euro una tantum. Il costo della SIM è di 19,99 euro, anziché 25 euro, ed include anche un bonus di 25 euro di traffico incluso. Il credito residuo extra non può però essere utilizzato per rinnovare l’offerta.

Inoltre, richiedendo l’attivazione online è possibile ricevere gratuitamente la SIM a casa.

Vodafone

Tariffe