Rabona Mobile sta promuovendo una réclame dedicata alla sua tariffa Top 100. L’operatore virtuale su rete Vodafone offre questa offerta a meno di 8 euro mensili.

Rabona Mobile Top 100: i dettagli

La promo in questione prevede 100 Giga di internet in 4G, minuti illimitati e SMS senza limiti a soli 7,99 euro al mese. Il traffico internet in LTE è disponibile alla velocità massima di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Lo spot in onda nei canali nazionali è davvero molto giovanile e propone la tariffa senza tanti fronzoli. Ecco l’estratto presente nel canale YouTube “Rabona Official”:

Una chicca molto interessane che offre questa Top 100 è sicuramente il fatto che l’intero bundle, quindi minuti, SMS e Giga sono disponibili anche in roaming senza costi aggiuntivi. Inoltre, questa tariffa è disponibile sia per nuove numerazioni sia in portabilità da qualsiasi operatore. Le promozioni di questo MVNO sono tutte senza vincoli e senza costi extra.

Costi ed altro

Grazie alla promo di Pasqua la SIM è disponibile a soli 9,99 euro per tutte le attivazioni online. Oltre a questa somma bisogna aggiungere 10€ per il primo mese della tariffa in questione. Inoltre, è sempre valida l’iniziativa che offre 25 euro bonus per i clienti che scelgono Rabona Mobile.

