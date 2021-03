Rabona Mobile, operatore virtuale che utiliza la copertura di Vodafone in 4G, ha lanciato una nuova promozione denominata Pressing 71 in occasione dell’ormai imminente Festa del Papà.

Rabona Pressing 71: i dettagli

La nuova tariffa di Rabona Mobile che prende il nome di Pressing 71 offre un bundle di minuti e SMS illimitati verso tutti e 71 Giga di internet in 4G a soli 5,99 euro al mese. L’operatore virtuale in questione, come già detto, utilizza le reti Vodafone in 4G con velocità raggiungibile fino a 60 Mbps per quanto riguarda il download e di 30 Mbps per l’upload.

Pressing 71 di Rabona Mobile è disponibile sia per nuovi numeri che per chi necessita di cambiare operatore. Come tutte le promo di questo virtuale, anche questa nuova offerta non ha nessun vincolo contrattuale né penale in caso di recesso o potabilità verso un altro gestore. Inoltre, tutto il bundle nazionale è utilizzabile anche all’interno dell’Unione Europea in roaming.

Costi ed altro

La promo di Rabona prevede un contributo d’entrata di 4 euro. Richiedendo l’attivazione online è possibile usufruire di uno sconto pari a 5 euro per l’acquisto della SIM, oltre ad un bonus di ricarica compreso nella scheda di 25 euro. Il credito omaggio potrà essere usato per i successivi rinnovi della tariffa, inoltre, acquistando la scheda SIM online è prevista la spedizione gratuita.

