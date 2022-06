Rabona Mobile: SIM al 50% di sconto se paghi in criptovalute

Rabona Mobile ha lanciato una nuova promozione crypto valida fino al 31 luglio 2022. Acquistando una sua SIM tramite il sito online dell’operatore, decidendo di pagarla in criptovalute, ottieni subito uno sconto del 50%.

Un’iniziativa davvero interessante che garantisce un ottimo risparmio per chi è nel mondo crittografico. Se invece non hai ancora aperto un conto personale in criptovalute non preoccuparti. Farlo è facile, veloce e sicuro.

Vai su Crypto.com e registra un nuovo account. Una volta confermata la tua identità potrai subito iniziare ad acquistare criptovalute e detenerle su un tuo portafoglio digitale con il quale pagare l’acquisto della nuova SIM Rabona Mobile e ottenere il 50% di sconto.

Questo exchange offre anche la possibilità di ottenere una carta di debito crittografica per utilizzare i tuoi asset digitali negli acquisti di tutti i giorni. Ricordati però di selezionare Bitcoin o Ethereum, le uniche due criptovalute compatibili con la promo di Rabona Mobile.

Rabona Mobile: SIM a metà prezzo se paghi in criptovalute

La nuova promozione Rabona Mobile permette a tutti gli utenti crypto di acquistare una nuova SIM beneficiando dello sconto del 50% se pagata con Bitcoin o Ethereum. Un’ottima iniziativa di risparmio per chi detiene questi due asset digitali.

Per averla dovrai collegarti al sito www.rabona.it, selezionare la pagina SHOP e cliccare sull’area dedicata alle criptovalute. Durante l’acquisto della SIM la criptovaluta selezionata sarà calcolata in base al valore effettivo nel momento in cui avviene la transazione.

Un’occasione imperdibile da cogliere al volo per approfittare di questa modalità di acquisto nuova e pratica. Se ancora non detieni criptovalute puoi decidere di aprire un conto su Crypto.com. Questo exchange offre tutte le funzionalità per investire in asset digitali.

Il suo ecosistema molto pratico è indicato anche per tutti coloro che stanno muovendo i primi passi in questo mercato. Sicurezza ed efficienza sono le due parole d’ordine di questa piattaforma che permette di ottimizzare i propri guadagni oltre a numerose opzioni di investimento e trading.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.