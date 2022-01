Rabona Cross 11: PROMO con 11GB a soli 3,99€

Con il 2022 arriva anche la nuova promo Rabona Cross 11, attualmente disponibile a meno di 4 euro al mese.

Il virtuale italiano offre sempre diverse tariffe con un rapporto prezzo-contenuto davvero molto interessante.

Rabona Cross 11: i dettagli

La promozione attivabile ONLINE da ieri offre 11 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e SMS anch’essi illimitati e verso tutti. Tutto questo all’incredibile prezzo di soli 3,99 euro al mese con rinnovo su credito residuo.

Anche la seguente, come tutte le proposte di Rabona Mobile non prevede alcun vincolo contrattuale o extra costi.

La tariffa in questione è dedicata a tutti i clienti che intendono acquistare una nuova SIM Rabona oppure anche per coloro i quali desiderano cambiare operatore.

Inoltre, grazie ai nuovi accordi sul roaming UE sono previsti senza costi aggiuntivi ben 2,7 Giga da utilizzare in qualsiasi Paese Europeo.

Costi ed altro

La promo in questione prevede un contributo di attivazione iniziale pari a 6 euro. Oltre a questo fee, sono previsti 9,99 euro di costo SIM, anziché 19,99€, grazie all’iniziativa promossa per Capodanno 2022.

Inoltre, richiedendo la scheda online è prevista la spedizione gratuita a casa tramite corriere.