Rabona dopo aver prorogato la sua promo a meno di 7 euro mensili, ha lanciato una nuova tariffa, Calcio, dedicata a chi necessita di cambiare operatore.

Rabona Calcio: i dettagli

La nuova offerta comprende un pacchetto di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS sempre senza limiti e 111 Giga di internet in 4G a soli 7,99 euro al mese. L’operatore virtuale italiano Rabona utilizza la rete Vodafone in LTE ed offre una velocità di navigazione che può arrivare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il bundle utilizzabile in Italia di minuti, SMS e Giga è disponibile anche all’interno dell’Unione Europea senza limitazioni

La tariffa Calcio di Rabona Mobile è disponibile per tutti i clienti che decidono di cambiare operatore. Come tutte le promo di questo MVNO anche questa non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale. Il prezzo minore di 8 euro mensili è bloccato per sempre.

Costi ed altro

Questa nuova promozione ha un contributo iniziale pari a 19,99€ invece dei 25 euro che vengono richiesti nei negozi autorizzati alla vendita di Rabona. Il costo di attivazione comprende già la spedizione gratuita della SIM presso il proprio domicilio.

Calcio, inoltre, è attivabile solo fino il 15 Maggio 2021, salvo ulteriori proroghe.

