Quishing auto: il nuovo trucco per svuotare i conti bancari

Questa volta a essere presi di mira dai cybercriminali sono gli automobilisti di tutta Europa, in pericolo a causa di una pericolosa truffa in grado di svuotare i conti bancari in un attimo. Definita dagli esperti quishing auto, è una strategia truffaldina per mettere sotto scacco chi possiede un’auto elettrica. Ecco perché sta generando un certo panico e una certa sfiducia generale.

Il metodo è particolarmente insidioso. Infatti, i criminali in questione sostituiscono i QR Code ufficiali presenti sulle colonnine di ricarica per le auto elettriche con i loro cloni. In pratica, l’automobilista che si ferma per ricaricare la sua autovettura scansiona questo codice QR, pensando sia quello ufficiale.

In realtà, il link a cui rimanda lo porta a una pagina fake che, in tutto e per tutto, ripropone logo e grafica del fornitore. Per questo viene definita quishing auto. A sua insaputa, dovendo inserire nuovamente i suoi dati personali e i dettagli di pagamento, la vittima fornisce le sue informazioni sensibili ai cybercriminali che non ci metteranno molto a rubare i suoi risparmi.

Quishing auto: come riconoscere questa truffa e non cadere nella trappola

La truffa chiamata quishing auto dagli esperti è molto particolare. Riconoscerla non è così facile, soprattutto se ci si trova in viaggio e si ha bisogno di ricaricare la propria auto il più velocemente possibile. Esistono però alcuni elementi che gli esperti di sicurezza hanno fornito e che potrebbero aiutare un automobilista a non finire in questa trappola.

Verifica sempre che il QR Code non sia stato manomesso. In situazioni dubbie cambia colonnina o contatta il servizio clienti del fornitore di energia. Fai attenzione ai messaggi di errore che ti invitano a inserire nuovamente tutti i tuoi dati, compresi i dettagli di pagamento. Affidati sempre al buon senso e non fare mai nulla di fretta, anche se a volte non è così facile. Prenditi il tempo per verificare la situazione e nel caso per trovare una soluzione alternativa. Non trovarti mai con la batteria completamente scarica. Questo ti permetterà di cambiare colonnina in caso di dubbi.

Il quishing è una pratica molto pericolosa, ora sfruttata anche con le auto elettriche.