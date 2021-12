Questo è l'iPhone più ESCLUSIVO di sempre

Volete un iPhone 13 Pro super esclusivo? Se vi dicessimo che esiste una versione speciale realizzata con scarti di vecchi melafonini prodotti nel 2007 la comprereste? Lo sappiamo, la risposta è scontata, ma vogliamo anche spiegarvi meglio ciò di cui stiamo parlando. D'altronde… per possedere un pezzo della storia originale del colosso di Cupertino, serve mettere mano al portafoglio… e non solo.

Ecco l'iPhone 2G Edition by Caviar

Avete perso l'occasione di acquistare un nuovo iPhone 13 Pro con un dente di dinosauro? Per gli irriducibili fan della mela che vogliono distinguersi, ci sono delle nuove edizioni esclusive del 13 Pro o del 13 Pro Max che includono parti del modello originale rilasciato nel 2007.

Non preoccupatevi: l'iPhone 2G Edition avrà tutte le funzionalità di iPhone 13. Dalla tacca più piccola, al display ProMotion con frequenza di aggiornamento di 120Hz alle ultime fotocamere presenti nella line-up 2021 della compagnia.

Caviar Global un marchio di smartphone di design che vende versioni super lussuose degli ultimi flagship in commercio, ha preso dei componenti da un iPhone del 2007 e li ha racchiusi in una cover trasparente avente il logo Apple. È un prodotto davvero esclusivo, unico e presenta perfino la firma incisa al laser del cofondatore Steve Jobs nella parte inferiore.

Lo si può acquistare ma la disponibilità è limitata… e anche il prezzo è “fuori di testa”. Ci sono solo 19 modelli Pro e Pro Max. Il primo costa 6990 dollari e il secondo 7530 $.

Se per voi i soldi non sono un problema, sappiate che si possono acquistare dei frammenti dei dolcevita che Jobs indossava durante i keynote e un paio di New Balance 991 da ben 1831 dollari.

Questi sono gadget per collezionisti che possono permettersi un lusso del genere. L'iPhone 2G Edition è una sintesi unica di passato e presente che, sì, scatterà foto molto migliori rispetto al modello originale del 2007… ottimo da tenere rinchiuso in una teca di cristallo, come la Numero Uno di Zio Paperone.

