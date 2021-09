Molto meglio di uno sterilizzatore UV da comprare a parte e portare in giro. Questo zaino, super spazioso e capiente, ne integra uno ed è pronto a sanificare i tuoi oggetti ogni volta che vuoi. Perfetto per scuola e lavoro, adesso lo prendi a 28€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis. Completa rapidamente l'ordine, pochissimi pezzi e disposizione.

Eccellente zaino con sterilizzatore in gran sconto su Amazon

Un prodotto studiato per essere perfetto da usare a scuola o a lavoro. Infatti, è ben suddiviso in scompartimenti e non manca uno spazio per poter sistemare il PC e portarlo in giro con te.

La vera chicca è per nella tasca anteriore, dove è stato integrato uno sterilizzatore UVC, in grado di sterilizzare gli oggetti che inserirai all'interno. Immagina di poter inserire chiavi, mascherine, smartphone, auricolari e altri effetti personali che potrebbero essere veicoli di germi e batteri. Una vera innovazione perché non dovrai portare nessun dispositivo di sanificazione a parte: è già nel tuo zaino. Grazie al telecomando in dotazione, potrai scegliere il ciclo di pulizia: ci sono tre cicli di 5, 15 oppure addirittura 30 minuti.

L'alimentazione è possibile grazie a un powerbank, che inserisci in un alloggiamento predisposto ed è perfetto perché puoi sfruttarlo anche per ricaricare lo smartphone altri dispositivi di elettronica mentre sei in giro.

Insomma, un unico prodotto, un sacco di potenziale. La cosa interessante è soprattutto il prezzo. Adesso, questo zaino lo porti a casa a 28€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratis, direttamente da Amazon. Completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

