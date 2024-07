Questo VENTILATORE di Philips è regolabile e SCONTATO del 34%!

Il tuo vecchio ventilatore sta facendo storie? Allora è arrivato proprio il momento di cambiarlo! Ed è un momento perfetto, dato che ti puoi portare a casa l’ottimo Philips Serie 2000, al prezzo di soli 52,89€ su Amazon!

Tutte le caratteristiche del ventilatore Philips

Nonostante le sue dimensioni compatte, il ventilatore Philips Serie 2000 è in grado di generare un flusso d’aria capace di raggiungere fino a 30 metri di distanza. E con le sue pale basate sulla tecnologia tecnologia SilentWings, il rumore di funzionamento è ridotto del 30% rispetto ai modelli tradizionali, garantendo un livello sonoro di soli 19 dB(A).

La vera chicca è che, grazie alla struttura modulare, può essere utilizzato sia come ventilatore da tavolo che come ventilatore a piantana, offrendo la massima flessibilità per adattarsi a qualsiasi esigenza.

Le diverse modalità di funzionamento, tra cui le 3 velocità, la brezza naturale e la modalità riposo, ti permettono di personalizzare l’intensità del flusso d’aria in base alle tue necessità. Inoltre, il timer integrato consente di impostare lo spegnimento automatico dopo un periodo di tempo predefinito, offrendo un ulteriore livello di comodità e risparmio energetico.

Ovviamente, la lunga esperienza di Philips nel settore si riflette nella qualità costruttiva di questo ventilatore, che è stato sottoposto a oltre 110 test per garantirne la durata e l’affidabilità nel tempo. Questi test simulano condizioni d’uso estreme, come sbalzi di temperatura, umidità elevata e vibrazioni, per assicurare che il ventilatore possa resistere all’usura quotidiana e mantenere le sue prestazioni inalterate nel tempo.

Affidati a un marchio di qualità come Philips e fai tuo questo ventilatore per 52,89€, al posto dei classici 79,99€ di listino!