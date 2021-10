Questo telefono giocattolo è un vero telefono… lo so, fa strano anche a noi! Certo, è bizzarro e dal gusto discutibile, ma quanto è iconico? È di Fisher-Price.

Il telefono di Fisher-Price è un oggetto reale “per adulti” (?)

Quando eravate bambini, uno dei prodotti che molto probabilmente possedevate era un telefono giocattolo. E se il telefono giocattolo della vostra infanzia venisse trasformato in un vero telefono in grado di effettuare e ricevere chiamate? Questo è ciò che il famoso produttore di giocattoli Fisher-Price ha fatto di recente con il suo Chatter Telephone.

Il produttore ha rilasciato una versione speciale del Chatter per celebrare il 60° anniversario del giocattolo. Il telefono in questione dispone di un modulo Bluetooth, ma esteticamente non sembra diverso dalla versione di quando eravamo bambini. Ora basta collegarlo ad uno smartphone per effettuare e ricevere chiamate.

Sì, sarete in grado di comporre i numeri dei tuoi amici utilizzando la manopola (come i vecchi tempi). Dispone inoltre di una funzione vivavoce attivabile con il pulsante rosso sotto il dialer.

Il foglio delle specifiche dice che all'interno è presente una batteria da 500 mAh che fornisce fino a 9 ore di conversazione. Dietro il giocattolo c'è una porta di ricarica, ma non siamo sicuri se sia MicroUSB o USB-C. La portata del Bluetooth è abbastanza ampia e assicura una buona connessione; il telefono giocattolo è compatibile con dispositivi iOS e Android.

Il telefono Chatter con Bluetooth sarà venduto negli Stati Uniti da Best Buy per 60 dollari. Tuttavia, non è ancora disponibile per l'acquisto, ma quando lo farà, si prevede che andrà a ruba: le operazioni nostalgia vincono (quasi) sempre, c'è poco da fare. Non sappiamo quando (e se) arriverà da noi in Europa. Vi terremo aggiornati.