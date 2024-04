Questo tablet Samsung in offerta a 209€ su Amazon è un VERO AFFARE

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet da comprare oggi per chi ha un budget di circa 200 euro. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, il tablet è ora acquistabile al prezzo scontato di 209 euro. La versione in offerta è quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che con il SoC Qualcomm Snapdragon 695. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il tablet al carrello.

Samsung Galaxy Tab A9+: offerta da non perdere su Amazon

Considerando la fascia di prezzo, il Samsung Galaxy Tab A9+ ha davvero tutto quello che serve per essere considerato come il tablet da comprare oggi. Tra le specifiche c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 7.040 mAh.

Si tratta di una buona combinazione tra prestazioni, efficienza, autonomia e dotazione di memoria elevata. Da segnalare anche un display LCD da 11 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+. Il tablet è aggiornato ad Android 14, con la personalizzazione garantita dall’ultima versione della One UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 GB al prezzo scontato di 209 euro. Lo sconto è valida solo per un breve periodo ed è accessibile premendo sul box qui di sotto.