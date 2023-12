Questo Tablet di Lenovo costa meno di 100€ (e ha la COVER inclusa)

Il suo ampio schermo HD da 9 pollici regala una visione straordinariamente chiara e dettagliata, rendendo la visione di film, serie TV e videogiochi un’esperienza al top. Con uno spessore di soli 7,99 mm e un peso di 344 g, il Tab M9 vanta un design sottile e leggero che lo rende estremamente portatile. Facile da trasportare in borsa o zaino, è l’ideale compagno di viaggio per chiunque desideri intrattenimento sempre a portata di mano.

Il tablet offre un’ampia capacità di archiviazione da 32 GB, espandibile fino a 128 GB tramite microSD, garantendo così spazio sufficiente per film, musica, app e giochi senza temere di esaurire lo spazio di archiviazione. La batteria da 7.500 mAh assicura un’autonomia che copre l’intera giornata, consentendoti di goderti i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni, anche durante gli spostamenti.

Dotato del sistema operativo Android 12, il Tab M9 offre un accesso senza limiti a un’ampia gamma di app e funzionalità di Google. Tra queste, spiccano Google Assistant, Google Play Store e Google Maps, arricchendo ulteriormente l’esperienza d’uso del tablet.

Inoltre, il Tab M9 è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP, che consentono di scattare foto e registrare video di qualità. La fotocamera posteriore è perfetta per catturare i tuoi momenti preferiti, mentre la fotocamera anteriore è ideale per videochiamate e selfie. Non dimentichiamoci, poi, la cover con stand inclusa. Il che è traducibile come un ulteriore risparmio dato che non dovrete comprarla a parte!

