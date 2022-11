Questo tablet di Amazon è un VERO AFFARE: costa solo 54€ per il Black Friday

Il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare un nuovo tablet spendendo davvero poco. Tra le offerte del momento, infatti, c’è spazio per il Fire 7 di Amazon, appena aggiornato alla versione 2022, che è protagonista di un’offerta davvero interessante. Per chi è alla ricerca di un tablet compatto, magari per un bambino, questo dispositivo può essere la soluzione giusta.

Il tablet compatto di Amazon è, infatti, disponibile con uno sconto del 31% che consente l’acquisto al prezzo scontato di 54,99 euro invece di 79,99 euro per la versione “base” del dispositivo da 16 GB. Da notare, però, che bastano 10 euro in più per acquistare la più comoda variante da 32 GB disponibile al prezzo scontato di 64,99 euro invece di 89,99 euro. Il Fire 7 di Amazon è, inoltre, acquistabile in 5 rate mensili a partire da 11 euro al mese.

Fire 7: il tablet di Amazon è protagonista del Black Friday

Il nuovo Fire 7 2022 di Amazon ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista nel segmento die tablet economici. Il dispositivo è dotato di un display da 7 pollici di diagonale e di un processore Quad-Core in grado di offrire prestazioni superiori del 30% rispetto alla precedente generazione.

Lato software, troviamo Fire OS con il supporto a tutte le app di intrattenimento e comunicazione, da Netflix a Now, da Facebook e Instagram a TikTok fino a Disney+ e app come Zoom e Skype. Il comparto software del Fire 7 di Amazon è in grado di supportare tutte le esigenze degli utenti.

Con l’offerta del Black Friday è possibile acquistare il Fire 7 al prezzo scontato di 54,99 euro per la versione da 16 GB oppure a 64,99 euro per la versione da 32 GB. Entrambe le versioni sono acquistabili anche in 5 rate mensili senza interessi.

