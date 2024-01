Questo tablet Android da 10 pollici ha TUTTO e costa solo 109€

Ad un prezzo di poco sopra i 100 euro non è semplice individuare tablet Android che vantino una scheda tecnica di rilievo. Teclast va in controtendenza proponendo il suo M50, in grado di rispondere ad ogni esigenza di studio, lavoro o intrattenimento. Si tratta certamente di una delle migliori alternative in questa fascia di mercato.

L’opportunità che stavi aspettando è qui ma devi fare in fretta perché la promozione terminerà a breve: realizza il tuo affare su Amazon e, grazie al coupon con sconto di 50 euro da spuntare in pagina, il tablet Teclast M50 sarà tuo con appena 109 euro invece di 159 euro.

Crollo di prezzo per il tablet Android Teclast M50

Il tablet Teclast M50 è alimentato dal processore UNISOC T606 da 2.0 GHz, assistito da un massimo di 12 GB di RAM: massima velocità, potendo contare anche su tutte le funzioni avanzate del sistema operativo Android 13. Non mancano le gesture per compiere determinate operazioni in un lampo. Salva tutte le app e i dati di cui hai bisogno: per te ci sono ben 128 GB che, all’occorrenza, potrai espandere di 1TB semplicemente inserendo una microSD.

Teclast M50 offre un bellissimo display IPS da 10,1 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel, dai colori estremamente naturali e con il filtro luce blu per non affaticare la vista. Il tablet vanta poi una resistente costruzione in metallo ma è comunque leggerissimo e super sottile, per la massima portabilità. Fotocamera principale da 13 MP, frontale da 5 MP. Ed ancora WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, 4G, lunga durata con la batteria da 6000 mAh: insomma, questo gioiellino ha davvero tutto.

I modelli a disposizione stanno già finendo, e la cosa non stupisce considerando il prezzo di vendita: metti nel carrello il tuo nuovo tablet Teclast M50 risparmiando 50 euro, lo riceverai a casa in un lampo e con consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.