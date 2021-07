Il tablet che proprio non ti aspetti è lui: Blackview Tab 8E e ora lo prendi da Amazon non solo in sconto a 118€, ma con un super omaggio! Gratis ricevi infatti una tastiera (del valore di 39,99€), che lo trasforma in un vero e proprio mini PC.

Il tablet te lo accaparri sull'inserzione ufficiale, la tastiera la te l'accaparri a questo indirizzo, ma ricorda: inserisci il codice sconto “4RMAWZR4” per attivare la promozione.

Eccellente tablet a prezzo ridicolo su Amazon

Questo gioiellino lo consiglio sempre ad occhi chiusi perché conosco il brand. Il classico marchio che fa pochissima pubblicità e punta tutto sulla sostanza e sul passaparola positivo degli utenti.

Si tratta di un prodotto costruito pensando ai dettagli e con massima cura, tanto sul posteriore, quanto sul frontale dove c'è l'ampio display da 10.1″ con risoluzione FHD. Sotto la scocca, un buon processore octa core, pronto ad affiancarti in qualsiasi operazione. Che si tratti di giocare, studiare o lavorare non ci saranno problemi grazie al suo supporto.

Eccezionale anche l'autonomia energetica, che punta su una enorme batteria da 6580 mAh: lo carichi e lo usi in libertà tutto il giorno, anche di più. Molto dipende dall'utilizzo che ne farai: se dovessi sfruttarlo intensamente, stai pur tranquillo che potrai coprire la giornata. Si tratta di un prodotto pensato proprio per questo: essere così versatile da poterlo sfruttare in qualsiasi modo ti serva. Molto più di un semplice smartphone, ma molto meno ingombrante di un PC portatile.

A casa, il gioiellino di Blackview ti arriva con cover di protezione e pellicola. Se a questo aggiungi la possibilità di ricevere gratis una tastiera ottimizzata appositamente per lui, allora l'affare è completo.

Approfitta ora dell'occasione del momento, è semplice portare tutto a casa il tuo nuovo tablet a 118€ appena:

Naturalmente, puoi godere di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma sii rapido: le scorte sono limitatissime.

