Questo strumento 10 in 1 by Xiaomi a 10€ è DA AVERE: solo su Amazon

Le chicche dell’ecosistema Xiaomi non finiscono mai. Questo strumento 10 in 1 è realizzato dal brand Nextool ed è un vero spettacolo. Compatto nelle dimensioni, ma anche super robusto: al suo interno, una marea di utensili, pronti a tornare utili in tantissimi contesti. A disposizione, hai: coltello, tagliacorda, apriscatole, supporto per smartphone, cacciavite e non solo.

Un prodotto che, per un periodo limitato, da Amazon porti a casa a 10€ circa appena adesso.

Robusto, compatto e perfetto da utilizzare anche come portachiavi. In questo modo, quando necessario sarà sempre disponibile. Dotato di blocco di sicurezza, gli strumenti non fuoriusciranno inavvertitamente. A disposizione, hai:

coltello; tagliafune; apriscatole, porta cellulare, cacciavite; apribottiglie; forbici; limetta per le unghie; strumento per la rimozione della carta; portachiavi.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo strumento 10 in 1 parte dell'ecosistema Xiaomi a prezzo piccolissimo da Amazon. Perfetto per il fai da te, eccellente per affrontare situazioni d'emergenza, avendo tutto a disposizione.

