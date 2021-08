Torna di nuovo in stock su Amazon questo interessante speaker Bluetooth e il bello è che è ancora in gran sconto: solo 3,28€ appena con spedizioni assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Speaker wireless in gran sconto su Amazon

Bello e super completo. Questo gioiellino, dotato di batteria integrata, ti permetterà di ascoltare la musica che ti piace di più sfruttando la connessione Bluetooth: nessun vincolo di cavi di alcun genere, insomma.

Anzi, grazie al microfono integrato, puoi addirittura sfruttare questo gioiellino per parlare al telefono. Ad esempio, sarà perfetto quando il device è connesso allo smartphone e – mentre godi della musica che più ti piace – arriva una chiamata.

Questo speaker wireless è un concentrato di sorprese. Infatti, non ho finito di raccontarti cosa può offrirti. Ad esempio, c'è uno slot per microSD: se hai una memoria esterna, puoi inserirla per ascoltare la musica che c'è già a bordo. Infine, se lo desideri, puoi connettere questo gioiellino al PC, sfruttando l'ingresso USB.

Insomma, un prodotto super versatile e la cosa più assurda è che ora lo prendi a circa 3€ da Amazon, godendo anche di spedizioni assolutamente gratis: sii veloce, completa il tuo ordine prima che le scorte siano (di nuovo) esaurite.

E non dimenticare: queste, e altre chicche, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home