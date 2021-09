Lo sfizio di avere uno speaker Bluetooth, abbastanza compatto da poterlo portare in giro agevolmente, puoi togliertelo oggi da Amazon. Questo gioiellino, disponibile in diversi colori, lo prendi a 12€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Speaker Bluetooth a prezzo regalo su Amazon

Un design fresco, perfettamente in linea con quello di altri dispositivi – ben più costosi – della concorrenza. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi collegare agevolmente smartphone, tablet, TV, PC, smart speaker e altri dispositivi compatibili.

La batteria integrata farà il resto: ti libererà dal vincolo dei cavi. In un attimo, la tua musica preferita potrai ascoltarla a volume molto più alto e con buona qualità audio.

Se non vuoi sfruttare il Bluetooth, affidati alle memorie esterne: il dispositivo è dotato di slot per le microSD addirittura. Infine, se lo desideri, puoi addirittura sfruttarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce. Infatti, a sorpresa, a bordo di questo speaker c'è anche un microfono.

Insomma, non è certo un prodotto top di gamma, ma ti offre prestazioni paragonabili a prodotti che normalmente costano il quadruplo. Il momento di fare il tuo affare su Amazon è adesso: portarlo a casa a 12,50€ appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis. Sii rapido però: pochissimi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

