Questo è il perfetto prodotto dell'ecosistema Xiaomi che, se non lo conosci, non lo apprezzi. Si tratta dell'eccellente smartwatch Haylou Solar LS05, che ora fra l'altro torna in sconto su Amazon a 36€ circa con spedizioni rapide e gratis. Pochi pezzi disponibili.

Xiaomi: lo smartwatch che non ti aspetti è in sconto

Nato sotto l'ala del colosso cinese, la qualità di questi gioiellino è evidente. Costruzione elegante – e con materiali di qualità – questo gioiellino puoi abbinarlo facilmente a qualsiasi outfit, sarà sempre perfetto.

Sull'ampio display, integrato nella cassa circolare, potrai leggere facilmente tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth e non solo: questo è un assistente da polso super completo.

Ad esempio, puoi scegliere fra 12 tipi di workout il tuo preferito e tenere traccia delle tue performance mentre ti alleni. Oltre a questo, naturalmente potrai sfruttarlo anche per tenere sotto controllo la salute e il benessere. Infatti, non mancar il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco e c'è anche la funzionalità che ti permetterà di tenere sotto controllo la qualità del riposo notturno.

Tutto qui? No, questo smartwatch di Xiaomi Haylou è un vero e proprio concentrato di tecnologia, ricco di funzioni, tutte da scoprire, una volta che ce l'avrai al polso.

Approfitta adesso delle promozioni Amazon ed accaparratelo a 36€ circa con spedizioni rapide e gratis. Come vedi dall'immagine qui sotto, il suo prezzo è solitamente più elevato.

