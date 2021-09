Questo smartwatch Xiaomi a 23€ è PAZZESCO: solo Amazon

Uno smartwatch bello, robusto, abbastanza compatto, ma con ampio display da 1,4″. Un device che è parte dell'ecosistema Xiaomi, ma lo sanno in pochissimi. Non perdere l'occasione di portare a casa un wearable di buon valore, investendo una cifra minima: questo gioiellino lo prendi a 23€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Un prodotto bello, completo e con un design sufficientemente sobrio da poter essere abbinato praticamente a qualsiasi outfit, da quello più elegante a quello più sportivo.

Un ampio pannello da 1,4″ con supporto al touchscreen. Direttamente dal polso, puoi gestire tutte le principali funzionalità di questo eccezionale wearable. Leggi in tempo reale notifiche, chiamate in arrivo, avvisi, promemoria e non solo.

Da ottimo activity tracker, puoi contare su di lui per registrare le tue sessioni di allenamento, così da monitorare i progressi nel tempo. Oltre a questo, puoi affidarti a lui anche per la tua salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo. Infine c'è l'autonomia energetica, che dura fino a 20 giorni: non dovrai preoccuparti di ricaricare il tuo dispositivo ogni sera.

Insomma, uno smartwatch bello, completo e ricchissimo di funzionalità. Questo wearable, parte dell'ecosistema Xiaomi, adesso lo porti a casa a prezzo speciale da Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo a 23€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.