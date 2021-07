Uno di quegli smartwatch che, quando lo vedi al polso di qualcuno, ti chiedi quanto potrebbe aver pagato per accaparrarselo. Perché un wearable resistente costa, si sa. Quando mi è capitato di incrociarlo in sconto, ho pensato fosse d'obbligo raccontartelo: con circa 43€ porti a casa da Amazon un vero e proprio gioiellino, ma per poco. Infatti, per approfittare dello sconto devi spuntare il coupon in pagina, mettere il prodotto nel carrello e concludere l'ordine quanto prima.

Le spedizioni? Rapide e gratis: perfetto per portare il tuo gioiellino in vacanza.

Eccellente smartwatch a prezzo assurdo su Amazon

Perché non dovrebbe costare così poco? Per tutto quello che offre e per come e costruito. Da una parte hai la miriade di feature da sfruttare. Che si tratti di leggere le notifiche sull'ampio display, di tenere traccia dell'attività fisica – oppure di controllare la salute – questo wearable è super completo. Ti basti pensare che può misurare la pressione arteriosa e anche la quantità di ossigeno nel sangue.

Dall'altra parte c'è la massima attenzione alla costruzione, pensata sfruttando la lega di zinco fra i materiali, così da rendere il tuo nuovo smartwatch particolarmente resistente.

Ciliegina sulla torta, un design che si abbina a tutto e che si appoggia su un ottimo display a colori da 1,28″.

Come vedi è bello, completo e ricco di funzionalità. Non dovrebbe costare 43€ circa eppure ora – con gli sconti Amazon – è così. Che aspetti ad approfittarne? Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine prima che le scorte finiscano!

