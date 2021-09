Lo smartwatch che volevi comprare, da abbinare allo smartphone, non deve costare un patrimonio per funzionare bene. L'unica cosa da fare è scegliere correttamente il wearable, cercando l'occasione giusta. Esattamente come quella che ho appena scovato su Amazon. Questo device ha uno schermo super ampio, 24 modalità sportive e diverse funzionalità dedicate alla salute.

Puoi averlo a 27€ circa appena. Come? Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ottimo smartwatch in gran sconto su Amazon

Un bel wearable, dotato di tutto quello che ti serve per le attività quotidiane. Il display è un ampio pannello touchscreen da 1,69″: perfetto per leggere notifiche, promemoria e avvisi di applicazioni. Tutto, senza prendere lo smartphone dalla tasca: potrai anche vedere chi ti chiama, così da decidere rapidamente se vale la pena rispondere.

Un valido alleato per lo sport, con le sue 24 modalità di allenamento già predisposte e tutte le funzionalità che normalmente ti aspetti da un activity tracker (calorie bruciate, passi e distanza).

Infine, si tratta anche di un valido monitor per ala salute, grazie alla possibilità di monitorare 24 ore su 24 il battito cardiaco e di poter valutare la qualità del riposo notturno.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: spunta il coupon in pagina e porta a casa questo smartwatch a 27€ circa appena con spedizioni rapide e gratis. Offerta a tempo limitato, approfittane subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch