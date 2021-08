Non uno smartwatch qualsiasi: questo gioiellino, con display enorme da 1,69″, ha così tante funzionalità da essere paragonabile a un vero e proprio PC da polso. Il bello è che adesso lo prendi a 26€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittare di questa offertona a tempo.

Eccellente smartwatch a 26€: un PC al polso

Ricchissimo di funzionalità, è proprio la dimensione generosa del display a renderlo perfetto. Potrai gestire rapidamente notifiche, avvisi, promemoria, chiamate e non solo: non servirà prendere lo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Tutto qui? Certo che non, è un eccezionale monitor per la salute: monitoraggio del sonno, battito cardiaco, pressione sanguigna e altre feature studiare ad hoc per il tuo benessere. Da non trascurare nemmeno la parte dedicata agli allenamenti: grazie alle diverse tipologie di workout supportate potrai allenarti, tenendo traccia delle tue performance.

Ovviamente, a supporto delle attività svolte con il tuo nuovo smartwatch, c'è un'applicazione per Android e iOS: potrai configurare al meglio il tuo wearable e personalizzarlo per renderlo il più confacente possibile alle tue esigenze.

Insomma, un gioiellino, un vero e proprio PC da polso: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e completa al volo l'ordine. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch