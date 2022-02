Questo smartwatch da 22€ è un PC al polso: OCCASIONE Amazon top

Uno smartwatch veramente bello e completo come un PC, che costi anche pochissimo? La risposta è negli sconti Amazon. Il wearable che ho scovato adesso lo porti a casa a 22€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis. Come fare? Semplicemente, spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne.

Uno spettacolo di smartwatch a prezzo piccolissimo su Amazon

Bello, perfetto da abbinare a qualsiasi outfit, e con un super display da 1,69″ per leggere rapidamente dal polso notifiche, avvisi, promemoria e non solo.

Un validissimo alleato per la salute, che ti permette di controllare un sacco di parametri come il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la qualità del riposo notturno e non solo. C'è anche la possibilità di un remainder per non dimenticare di bere durante la giornata!

Lascialo al polso mentre ti alleni e scegli fra 8 modalità di workout il tuo preferito. In questo modo, potrai monitorare al meglio i tuoi allenamenti. Per finire, godi delle tante feature aggiuntive: sveglia, gestione della musica, telecomando remoto della fotocamera, promemoria se resti troppo seduto, condizioni meteo e non solo.

Un gioiellino tutto da esplorare, che porti a casa a 22€ circa appena adesso. Accaparrati questo prestigioso smartwatch a prezzo ridicolo: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.