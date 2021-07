Smartwatch nuovo, nessuna voglia di spendere un sacco? Nessun problema, basta saper scegliere il modello giusto. Ecco perché quando ho scovato Doogee CS1 in sconto su eBay non ho esitato a segnalartelo: a 19€ appena porti a casa un vero e proprio gioiellino, ma solo se sarai rapido.

Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10PERTE”. Pochi pezzi disponibili, la quantità in sconto è naturalmente limitata.

Eccellente smartwatch in gran sconto su eBay

Un wearable bello sotto il profilo estetico, dotato di ampio display da 1,47″. Uno schermo dove finalmente potrai leggere le notifiche ricevute sullo smartphone, senza doverlo prendere.

Abbinalo senza problemi a qualsiasi outfit, anzi: se lo desideri, potrai anche personalizzare i quadranti, scegliendo fra i tantissimi disponibili.

Oltre al momento di leggere le notifiche, questo dispositivo ti tornerà utile per un sacco di motivi perché moltissime sono le funzionalità. Ad esempio, è dotato di 12 tipologie di workout differenti: scegli il tuo preferito, tieni il wearable al polso mentre ti alleni e monitora i tuoi progressi. Puoi scaricare tutti i dati all'interno dell'apposita applicazione.

Ovviamente, il gioiellino di Doogee strizza anche l'occhio a salute e benessere, grazie al sensore per il battito cardiaco, al monitor del riposo notturno e c'è persino la possibilità di fare esercizi per allentare lo stress!

Perché non ho alcuna remore a consigliarti proprio lui, soprattutto a questo prezzo? Semplice, conosco Doogee e so che da sempre bada alla sostanza dei suoi prodotti, facendo poca pubblicità e puntando tutto sul passaparola positivo degli utenti. In questo modo, è possibile mantenere i prezzi bassi, offrendo comunque dispositivi di qualità.

Fossi in te, non aspetterei oltre e mi accaparrerei subito il nuovo smartwatch a 19€ circa: metti il prodotto nel carrello, inserisci il codice sconto “PIT10PERTE” ed approfitta anche di spedizioni rapide e gratis, direttamente dallo store di Doogee su eBay!

