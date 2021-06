Con 18€ puoi fare un sacco di cose. Di certo però non pensavi di poter mettere al polso uno smartwatch sorprendentemente completo e ricco di funzioni. Infatti, solitamente costa di più, ma gli sconti Amazon servono a questo: esaudire un desiderio, togliere uno sfizio! Sport, salute e notifiche al polso: spunta il coupon in pagina e completa l'acquisto prima che la promo finisca.

Smartwatch prezzo piccolo, potenziale enorme

Suvvia, con 18€ non prendi nemmeno un analogico decente ormai. Qui hai un wearbale bello esteticamente, con uno schermo da ben 1,3″ e un sacco di funzioni.

Ovviamente, non ti sto per raccontare di come comprare un Apple Watch a 18€: sarei sciocca, oltre che bugiarda. Ti voglio mostrare come, dando fiducia a un prodotto di nicchia, ti ritroverai al polso un device completo.

La gestione delle notifiche, i promemoria per chiamate e messaggi ricevuti, e gli avvisi delle app: controlli tutto, con precisione e in tempo reale, senza prendere lo smartphone.

C'è altro? Certo che, si. La salute: questo è un buon monitor per stimare i parametri più importanti. Con questo mi riferisco al battito cardiaco, ma anche alla pressione sanguigna e alla saturazione di ossigeno nel sangue. Ci sono poi anche altre funzioni, legate più al benessere però, come il controllo della qualità del riposo notturno.

Infine, come pensare di mettere al polso uno smartwatch che non funzioni anche da fitness tracker! Bene, oltre a calorie e distanza percorsa, questo gioiellino supporta 9 tipi di workout differenti: camminata, corsa, escursionismo, ciclismo, tapis roulant, fitness, alpinismo, spinning e yoga. Un personal trainer al polso.

Insomma, siamo ancora sicuri che con 18€ non si possa mettere un buon wearable al polso? Soprattutto, considerando che questo smartwatch fa quello che promette e – soprattutto – costa così poco solo perché è in sconto.

L'affare del giorno lo fai adesso su Amazon, spuntando il coupon sconto in pagina ed accaparrandoti questo gioiellino: lo scopri, te ne innamori e non lo lasci più. Ovviamente: spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

