Su eBay è scattata una promozione impressionante. La stessa che, sfruttando uno speciale codice sconto ti permetterà di portare a casa questo eccezionale smartwatch a 18€ circa appena. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il coupon “PITSMART21”.

Le spedizioni? Sono rapide e gratis, ma attento: pochissimi pezzi disponibili.

Eccellente smartwatch in super sconto su eBay

Un ampio display a colori da 1,54″ con risoluzione elevata e supporto al touch screen. Uno schermo così grande, che ti permetterà di leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone senza alcuna fatica.

Super leggero e con design sobrio, puoi abbinare il tuo wearable praticamente a qualsiasi outfit. Anzi, tienilo al polso anche mentre ti alleni. In questo modo, potrai tenere traccia dei tuoi progressi. Non solo: l'eccezionale prodotto in sconto su eBay è anche dotato di sensore per il battito cardiaco e ti consentirà di tenere sotto controllo la tua salute e il tuo benessere. Ad esempio, oltre al controllo del battito, potrai monitorare la qualità del riposo notturno e persino la pressione.

TI assicuro che si tratta solo di una manciata di tutte le caratteristiche di questo smartwatch, che ora porti a casa assurdamente basso da eBay: mettilo nel carrello e inserisci – prima di pagare – il codice sconto “PITSMART21”. Dopo l'ordine, manda un messaggio al venditore, specificando il colore che preferisci fra grigio, nero, azzurro e oro.

Come ti ho anticipato, puoi godere anche di spedizioni rapide e gratis, ma sii rapido: le scorte sono quasi finite. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone