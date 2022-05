Questo smartwatch con Alexa e schermo da 1,69" è uno SPETTACOLO (31€)

Facendo un giro fra le occasioni eBay più nascoste, ho scovato questo smartwatch spettacolare con il supporto all’assistente vocale Alexa. Si tratta del Doogee CS2 Pro. Un brand che gli appassionati di tecnologia conoscono bene e ne apprezzano la filosofia: massima attenzione all’equilibrio fra qualità e prezzo.

A questo wearable, manca niente. Dall’ampio display puoi gestire notifiche, attività sportiva e salute: tutto direttamente dal polso. Non perdere l’occasione di portare a casa questo gioiellino a 31€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità in stock è super limitata.

Uno smartwatch con Alexa bello e completo: gran sconto su eBay

Un wearable decisamente interessante, a partire dall’ampio display da 1,69″ che ti garantisce eccellente visibilità in qualsiasi occasione e condizione di luminosità. Gestisci le notifiche dal polso in modo rapido: non servirà prendere sempre lo smartphone.

Quando ti alleni, affida a lui il rilevamento dei risultati della tua sessione e monitora l’andamento nel tempo delle tue performance. A disposizione hai 14 modalità sportive fra le quali scegliere.

Per finire, questo gioiellino è perfetto per tenere sotto controllo importanti parametri legati alla salute. Dal battito cardiaco, alla quantità di ossigeno nel sangue, passando per la qualità del riposo notturno.

Come anticipato in apertura, come trascurare la presenza dell’assistente vocale Alexa. Utilizza la voce per interagire con lei: chiedile informazioni oppure gestisci la casa smart, anche questo adesso potrai farlo dal polso.

Insomma, uno smartwatch avanzato, bello e completo. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su eBay: metti il wearable nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Te lo accaparri con spedizioni rapide e gratis, ma dovrai essere rapido perché la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.