Questo smartphone Xiaomi in offerta su Amazon a 115€ è un AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma completo e in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Lo Xiaomi Redmi 12, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 115 euro per la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e può essere sfruttata premendo sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi 12: a questo prezzo è un best buy

Lo Xiaomi Redmi 12 è uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale per chi ha esigenze basilari o per chi cerca un dispositivo “di riserva”, con un’ottima autonomia. Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo un ampio display IPS da 6,79 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G88 che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB, nella versione in offerta.

Da notare anche una batteria da 5.000 mAh che può garantire un’autonomia ben superiore alla media. Lo smartphone di Xiaomi, inoltre, è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Redmi 12 al prezzo scontato di 115 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone economico e completo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.