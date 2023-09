Questo smartphone Xiaomi in offerta a 108€ è da prendere subito (-45%)

Acquistare uno smartphone economico e completo è ora possibile: con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento, infatti, è ora possibile portarsi a casa l’ottimo Xiaomi Redmi 12C. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 108 euro invece di 199 euro, con uno sconto del 45% rispetto al listino. L’offerta riguarda la versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. È anche possibile acquistare lo smartphone con pagamento in 3 rate con PayPal.

Xiaomi Redmi 12C in offerta a un ottimo prezzo

Il Redmi 12C è uno smartphone economico e completo. Il dispositivo è dotato del processore MediaTek Helio G85, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo, che viene supportato da 4 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

Da segnalare anche una doppia fotocamera, con sensore principale da 50 Megapixel. C’è poi un display IPS LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali posteriore.

Considerando il prezzo a cui viene proposto, il Redmi 12C di Xiaomi è, in questo momento, lo smartphone economico da comprare, garantendo ottime prestazioni con una spesa decisamente ridotta rispetto ad altri modelli analoghi.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Redmi 12C con un prezzo scontato di 108 euro. Si tratta di uno sconto del 45% rispetto al listino. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.