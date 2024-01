Questo smartphone Xiaomi costa appena 66€ su Amazon

Chi cerca uno smartphone davvero economico può puntare sull’offerta Amazon dedicata allo Xiaomi Redmi 9A. Il dispositivo, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 66 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa uno smartphone perfettamente funzionante, ottimo per un utilizzo basilare o per chi ha bisogno di un muletto pronto all’uso e con un’ottima autonomia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi 9A è lo smartphone da prendere a questo prezzo

Nonostante il prezzo ridottissimo, il Redmi 9A di Xiaomi rappresenta una buona soluzione per molti utenti, grazie a specifiche complete. Lo smartphone è dotato di un display da 6,53 pollici con pannello IPS con risoluzione HD+. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G25 affiancato da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage.

Da notare anche la presenza di una batteria da ben 5.000 mAh che garantisce un’autonomia davvero elevata per il dispositivo. A completare le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e la possibilità di sfruttare il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi 9A al prezzo scontato di 66 euro. Lo smartphone è acquistabile in diverse colorazioni d è spedito direttamente da Amazon. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

