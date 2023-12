Questo Smartphone Xiaomi con 4GB+128GB COSTA POCHISSIMO!

Il display del Redmi 12C offre un’esperienza visiva piacevole con un Dot Drop da 6,71 pollici e risoluzione HD+. È raro trovare un display di questa qualità sugli smartphone a questa di prezzo.

La fotocamera principale da 50 MP del Redmi 12C garantisce prestazioni di alto livello in condizioni di buona illuminazione, mentre la fotocamera anteriore da 5 MP è ideale per selfie e videochiamate. Questa fotocamera è dotata di una lente f/1.8 e di un sensore Quad-Bayer da 50 MP. Questo sensore offre una migliore qualità dell’immagine rispetto ai sensori tradizionali, con una gamma dinamica più ampia e una riduzione del rumore più efficace.

La potente batteria da 5000 mAh del Redmi 12C assicura una lunga durata, perfino con un uso intensivo. Con una sola carica, puoi goderti video per 20 ore o navigare sul web per 12 ore. Insomma, non è assolutamente male per chi utilizza tanto lo smartphone!

Con il processore MediaTek Helio G85, l’Redmi 12C offre prestazioni fluide e reattive. Questo processore octa-core può raggiungere una frequenza di clock massima di 2,0 GHz. Il supporto per la ricarica rapida da 10 W, il lettore di impronte digitali sul retro, la funzione dual SIM e il Wi-Fi 5.1 rendono il Redmi 12C un telefono completo e all’avanguardia sia per gli utenti che utilizzano molto lo smartphone, sia per quelli che lo utilizzano meno e per cose basilari.