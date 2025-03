Questo smartphone Realme costa solo 91€ su Amazon: ora è un best buy

Il Realme Note 60 diventa il best buy di oggi per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost: con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare questo dispositivo con un prezzo scontato di 91 euro. Il modello in offerta ha 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre alla certificazione IP64. Si tratta di una promo lampo che porta il dispositivo al nuovo minimo storico. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme Note 60: è il low cost da prendere su Amazon

Acquistare un nuovo smartphone economico è ora possibile puntare sul Realme Note 60 che diventa, sempre di più, un modello di riferimento della fascia bassa. La scheda tecnica del Realme Note 60 comprende un display IPS LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il chip Unisoc Tiger T612 che viene affiancato, nella versione in offerta, da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh e di una fotocamera principale da 32 Megapixel. Il dispositivo è certificato IP64. Da segnalare anche la presenza della connettività Dual SIM oltre che del sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Note 60 con un prezzo scontato di 91 euro. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.