Questo smartphone Realme costa solo 77€ su Amazon: è un affare vero

Il Realme Note 60 diventa oggi il vero best buy per chi ha bisogno di uno smartphone economico, per esigenze basilari o anche come dispositivo di riserva. Il modello in questione è oggi acquistabile al prezzo scontato di 77 euro ed è venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Realme Note 60: un affare low cost

La scheda tecnica del Realme Note 60, in rapporto al prezzo, è davvero ottima. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, c’è spazio per il SoC Unisoc Tiger T612 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone è certificato IP64 (elemento rarissimo per questa fascia di prezzo) e c’è anche un sensore di impronte digitali laterale. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 32 Megapixel e una anteriore da 5 Megapixel. C’è spazio anche per il supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Note 60 al prezzo scontato di 77 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.