Questo smartphone OnePlus in offerta a 169€ è un vero BEST BUY

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico e completo, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo: il OnePlus Nord CE 2 Lite, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 169 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di uno smartphone veloce e ricco di funzionalità con una spesa davvero contenuta. In più, pagando con PayPal, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OnePlus Nord CE 2 Lite in offerta al miglior prezzo oggi

Il OnePlus Nord CE 2 Lite è uno smartphone davvero interessante. Basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 e, quindi, in grado di accedere al 5G, lo smartphone può contare su di un display IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche, inoltre, troviamo 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre ad una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone presenta anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13. La scheda tecnica include anche il supporto Dual SIM e il chip NFC.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il OnePlus Nord CE 2 Lite al prezzo scontato di 169 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima, considerando il comparto tecnico ricco e completo dello smartphone. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile acquistare lo smartphone con pagamento in 3 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto. Le unità disponibili in sconto sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.